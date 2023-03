Come funziona Milio, il nuovo campione di LoL

Con il 2023 iniziato da due mesi, è giunto il momento per Riot Games di proporre un nuovo campione che, indicazione chiara, andrà a occupare un posto nella corsia inferiore. Milio è infatti un support, un enchanter vecchio stampo se vogliamo, che rimanda per molti versi al playstyle classico come quello di Lulu: “Lo abbiamo pensato come un tipico support che non ha bisogno di esporsi ma che deve stare dietro le linee alleate per sostenere i propri amici in battaglia”, ci hanno raccontato gli sviluppatori durante la presentazione in anteprima alla stampa.