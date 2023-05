T1 vs JDG segna un nuovo record all'MSI 2023

Fino a poche ore fa il match più visto nella storia del Mid-Season Invitational era la finale del 2022, i cui protagonisti erano i cinesi Rng e, ancora, i coreani T1. Un anno fa si raggiunse la cifra di 2,19 milioni di spettatori come picco massimo, superato ieri dalle 2,2 milioni di T1 e Jdg. Ancora una volta sono state una cinese e una coreana a monopolizzare l’attenzione ma la differenza è il momento in cui è arrivato il record.

Se in precedenza il record era stato segnato in una finale, questa volta è arrivato ben prima in quella che è a tutti gli effetti la quart’ultima partita del torneo. Con il tabellone a doppia eliminazione T1 e Jdg, le uniche squadre a non aver ancora perso fino a quel momento, si sono affrontate nella finale di Winner Bracket con la possibilità in realtà di incontrarsi nuovamente nella Grand Final del prossimo 21 maggio.

Un match infinito

A convogliare l’attenzione degli spettatori anche la storia del match, prolungatosi fino al quinto game. Di fronte i vincitori del campionato cinese Lpl, i Jd Gaming, e i finalisti della lega coreana Lck, i T1. Il primo vantaggio è stato messo a segno dai Jdg, con i T1 che hanno prima pareggiato per poi portarsi in vantaggio nella serie grazie a due game praticamente identici in cui con un singolo teamfight eseguito alla perfezione hanno distrutto il Nexus nemico in meno di 25 minuti.

Infine la reazione dei Jdg, capaci di rientrare nella Landa con la giusta mentalità senza perdersi d’animo. Prima il 2-2, poi il quinto decisivo game che, nonostante un errore che avrebbe potuto costargli caro con la consegna del Barone Nashor ai T1, li ha visti ugualmente trionfare grazie a un teamfight da manuale. I T1 scendono così nel Loser Bracket, dove attenderanno la vincente tra Bilibili Gaming, Cina, e Geng, campioni dell’Lck, Corea. Con la possibilità più che concreta che per la finale il record possa essere nuovamente superato.