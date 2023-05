LoL: ecco dove potrebbe essere ospitato il mondiale 2024

A seguito della vittoria dei Jdg nel derby cinese con i Bilibili alla Copper Box Arena di Londra, il portale britannico Esports News Uk ha riportato alcune indiscrezioni sulla sede del mondiale 2024. Secondo fonti fidate vicine alla redazione, Riot Games avrebbe iniziato a tessere i rapporti per riportare i Worlds nuovamente in Europa con finale nella capitale del Regno Unito. La decisione non sarebbe ancora definitiva, in quanto ci sarebbero dei dettagli da limare, ma l’intenzione sembra essere più che solida.

Cosa sappiamo

“Ciò che è già chiaro”, ha riportato il sito britannico, “è che Riot Games ha già avviato varie discussioni con gli organi di governo e con altri enti come la London & partners e la Greater London Authority”. Lo stesso sindaco di Londra, Sadiq Aman Khan, si è detto entusiasta del successo dell’Msi e del pubblico che è accorso per seguire l’evento. Naz Aletaha, Global Head di League of Legends Esports, in conferenza stampa ha raccontato con soddisfazione come “Vedere i tifosi a Londra sostenere anche i team minori del Brasile o dell’America Latina è qualcosa che amiamo. Noi cerchiamo proprio questo quando dobbiamo decidere in quale città ospitare i nostri eventi”.

Cina o Europa

Aletaha ha inoltre aggiunto una frase importante: “Noi vogliamo che i nostri tifosi possano viaggiare facilmente verso la sede dei tornei. Questo è senza dubbio uno degli aspetti per cui dovete aspettarvi che torneremo a Londra”. Il riferimento è in particolare al mondiale 2021, quando la Cina era stata inizialmente scelta come sede dei Worlds di quell’anno ma successivamente sostituita all’ultimo minuto con Reykjavik a causa delle eccessive restrizioni da Covid19. Restrizioni che, secondo Riot Games, avrebbero complicato l’arrivo in loco degli stessi addetti ai lavori, dei giocatori delle squadre e dei tifosi.

Non solo Londra

Il 2021 portò il mondiale di League of Legends in Europa ma non ci fu pubblico: rimane quindi un evento “zoppo”, simile a quanto successo in Cina nel 2020 con la sola finale, in pieno Covid, aperta a 6.000 fortunati spettatori estratti a sorte. L’ultimo vero mondiale europeo risale al 2019, quando i G2 Esports arrivarono a giocarsi la finale a Parigi. Questa volta invece la finale 2024 potrebbe giocarsi a Londra, in particolare alla O2 Arena. Berlino, Parigi e Barcellona invece sembra potranno essere le sedi delle fasi precedenti del torneo.