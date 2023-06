LoL Arena: ecco come funziona la nuova modalità

Partiamo dalle basi spiegando che si può decidere se partecipare a una partita in Arena da soli, e poi si verrà accoppiati a un altro giocatore in modo randomico, oppure con un proprio amico o amica. A quel punto si entra nella fase di ban: ogni giocatore potrà bannare un campione ma non sarà possibile vedere i pick degli avversari. Si tornerà quindi al classico stile blind-pick con campioni non esclusivi e la possibilità di affrontare dei mirror-match. Ma niente doppioni all’interno dello stesso team. Inoltre non ci saranno rune o abilità dell’evocatore.

In ogni partita di Arena ci sono più turni, ognuno dei quali prevede una fase di acquisto e una di combattimento. Nelle fasi di acquisto si sceglie un potenziamento o si ottiene oro per comprare oggetti. Poi si entra nella fase di combattimento e si affronta l'avversario. In ogni fase di combattimento si combatte 2v2: se si vince, si conserva la salute complessiva della squadra, se si perde, si perde un po' di salute. L'ultima squadra che rimane in piedi vince. Ma non è tutto.

L’intervento dei Soul Fighters

Nel corso dei match interveranno a sorpresa anche alcuni personaggi esterni che fanno parte dell’evento Spirito Guerriero. Bisognerà fare quindi attenzione ai laser di Lux e ai trabocchetti di Shaco. La buona notizia, però, è che dopo che la vostra squadra è stata eliminata, potete uscire immediatamente e rimettervi in coda per affrontare una nuova parita senza attendere che sia finita la precedente. Nonostante sia una modalità di gioco di League of Legends, richiama per molti versi quanto visto su Teamfight Tactics

Un’altra differenza con il League classico è poi rappresentata dagli oggetti. Gli oggetti in Arena funzionano in modo leggermente diverso. Per le prime due fasi di acquisto ogni giocatore riceve 1000 oro per comprare un oggetto iniziale e poi degli stivali. Dopo aver ottenuto gli stivali e un oggetto iniziale, ogni giocatore riceverà 3000 oro per ogni fase di acquisto. Ogni oggetto del negozio è stato modificato nelle sue statistiche per costare esattamente 3000 oro. Non ci sono componenti, non ci sono cull, non ci sono tripli round di longsword, ma solo gli oggetti definitivi. Ciò significa che si può comprare qualsiasi oggetto si voglia in ogni fase e che la potenza è più o meno pari a quella degli avversari.

Oro extra e Augments

Nonostante l'oro garantito in tutte le fasi diverse dall'aumento, l'oro extra non è inutile in Arena. Infatti, se si riesce a uccidere almeno un campione nemico, si ottiene 350 oro per il disturbo. Con essi si possono spendere fino a 700 oro per acquistare un potenziamento di un round utilizzando un nuovo tipo di elisir. Questi elisir durano un turno, quindi sono solo aumenti di potenza a breve termine. È possibile acquistare fino a un tipo di succo per turno, se si vuole puntare tutto su di esso. Oppure, se si vuole giocare pericolosamente, si può risparmiare interamente l'oro per cercare di guadagnare abbastanza da raggiungere il picco di oggetti con un turno di anticipo.

Poi abbiamo i potenziamenti, ovvero simili agli Augments di Tft. In alcune fasi di acquisto invece di ottenere oro i giocatori otterranno tre potenziamenti tra cui scegliere, ognuno dei quali fornisce una diversa e potente abilità. I potenziamenti sono suddivisi in tre livelli: Argento, Oro e Prismatico. I cooldown saranno molto bassi, i campioni saranno velocissimi e gli incantesimi potranno infliggere danno bonus come critico. Questi potenziamenti sono progettati per combinarsi in modi interessanti con i kit dei campioni, aumentando la loro fantasia e costringendo i giocatori ad adattarsi a situazioni inesplorate.

Una nuova landa

Secondo quanto rivelato da Riot Games i primi prototipi di Arena utilizzavano piccole sezioni di vecchie mappe della modalità di gioco. Alla fine però si è preferito creare qualcosa di nuovo: il risultato finale è stato quello di quattro spazi di combattimento ben distinti, con l'aggiunta di un paio di nuove meccaniche per spingere il gameplay nella giusta direzione. Sono nati così due novità: il terreno Acqua Profonda e la nuova pianta Il Fiore del Potere.

L'Acqua Profonda funziona come gli altri terreni solidi, tranne che per due differenze fondamentali: non blocca la visuale e conta come acqua per gli incantesimi di Qiyana. Il Fiore del Potere è una pianta che ha diverse funzioni e una meccanica di attivazione unica. Garantisce una guarigione, uno scudo e una riduzione piatta del cooldown direttamente al giocatore che la attacca.

La coda classificata

Nonostante sia una modalità che punta a un divertimento diretto e immediato, Riot Games non ha in alcun modo intenzione di abbandonare la parte competitiva. È stata pertanto creata una coda classificata ispirata alla modalità Hyper Roll di Tft con i gradi, dal più basso al più alto, che partono da Legno e arrivano a Bronzo, Argento, Oro, Gladiatore.