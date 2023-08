Macko ancora avanti in Europa

I Macko sono ufficialmente la squadra italiana arrivata più in fondo in una competizione europea di League of Legends grazie all’accesso alla Top 4 conquistata in Emea Masters. Una vittoria netta per 3-0 arrivata contro i portoghesi Gtz, fin qui autori di una prestazione sorprendente. Dopo tre risultati in Top 8, tra Outplayed, Mkers e gli stessi Macko nello scorso Spring Split, questa volta l’organizzazione con base a Monopoli porta l’Italia tra le migliori quattro squadre d’Europa del cirtuito Erl.

Nella storia di League of Legends

Nonostante le Erl - Emea Regional League non rappresentino il massimo livello competitivo europeo, l’Emea Masters è però il massimo livello raggiungibile. L’Lec, la massima lega, opera infatti secondo il modello Nba del franchise, con gli slot che possono essere acquisiti solo via economica e non attraverso i risultati sportivi. Motivo che spiega perché la vittoria dei Macko è ancora più importante: perché l’Emea Masters premia il livello competitivo. Un livello che i Macko hanno raggiunto nel tempo, cambiando solo ove necessario e puntando sul creare una squadra: non è un caso se in questo 2023 il quintetto titolare è rimasto sempre lo stesso.

Un percorso iniziato anni fa

La vittoria dei Macko non è un caso ma il frutto di una lunga storia iniziata a fine 2020, in piena pandemia. Una storia lungimirante che ha portato il ceo, Antonio Todisco, a credere nelle potenzialità dell’esports director Andrea Planamente che già con i Racoon aveva dimostrato, con poche risorse, di poter puntare in alto. Nonostante abbiano vinto cinque campionati del PG Nationals italiano nelle sei edizioni a cui hanno partecipato (la sesta volta sono comunque arrivati secondi), le avventure europee dei Macko non era state entusiasmanti, anzi.

Il disastro dei primi anni

Se il primo split si era chiuso con due vittorie e quattro sconfitte al terzo posto del girone, il Summer 2021 era stato persino peggio con 0 vittorie in un girone con Karmine Corp, Vodafone Giants e Mousesports. Quegli stessi Karmine Corp campioni di Francia poche settimane fa che sono stati sconfitti dai nostri Macko in entrambi i game del girone. Poi l’eliminazione addirittura ai Play-In nello Spring 2022, per chiudere con l’ultimo posto e appena una vittoria nel Summer dello stesso anno. In totale nella fase a gironi del Main Event (Play-In escluso, quindi) i Macko avevano totalizzato in tre partecipazioni appena tre game vinti su 18 totali disputati.

Qui si fa la storia

In questo 2023 nella fase a gironi, sommando Spring e Summer, i Macko hanno vinto 11 game su 12 disputati. In questo Summer poi, dopo i vari record superati in Italia, ne hanno piazzati altri: primo team di una Non Accredited League a chiudere il girone da imbattuta (6-0), primo team italiano ad arrivare per due volte (consecutive) in Top 8. Il primo game di ieri contro i Gtz, poi, ha rappresentato il primo game di sempre vinto da un’italiana ai playoff dell’Emea Masters. Adesso la semifinale contro i Movistar Riders con un sogno nel cuore.