League of Legends: tutte le abilità del nuovo campione Briar

Nella patch 13.18 di League of Legends, i giocatori saranno introdotti alla nuova campionessa Briar, La Fame Repressa, di cui sono appena state svelate tutte le abilità. Nata da un esperimento fallito condotto dalla Rosa Nera, Briar è finalmente riuscita a liberarsi e si è lanciata nel mondo dopo anni di prigionia. Ora che è libera di viaggiare per Runeterra senza nessuno a controllarla, Briar segue la sua sete di conoscenza e fame di sangue, cercando di non cedere alla frenesia incontrollabile che è in lei.

Le abilità di Briar

Con un richiamo insaziabile che la spinge ad afferrare ciò che desidera, Briar si getterà nel caotico Summoner’s Rift di League of Legends a partire dalla seconda settimana di Settembre. Gli altri campioni facilmente capiranno che soddisfare la sua sete di sanguinare potrebbe essere l'unico modo per calmare la tempesta che brucia dentro di lei. Ma saranno pronti a gestire la voragine senza fine che è la sua fame, o ne diventeranno vittime?

Passiva - Anatema Cremisi

Gli attacchi e le abilità di Briar infliggono un sanguinamento cumulativo ai nemici, che la guarisce in base ad una parte dei danni causati. In particolare, la cura che riceve Briar aumenta in proporzione alla sua salute mancante, che va a compensare per la mancanza di rigenerazione di salute innata del campione. In aggiunta, quando un nemico sanguinante viene sconfitto, Briar guarisce ulteriormente dai danni da sanguinamento rimanenti.

Q - Salto alla Gola

Con questa abilità, Briar balza verso un bersaglio, infliggendo danni, stordendo l’avversario temporaneamente, e riducendone l'armatura. Se Briar utilizza questa abilità su un minion o un mostro mentre è sotto l'effetto di Frenesia Sanguinaria, lei smette di dare la priorità ai campioni nemici, e quindi di attaccarli.

W - Frenesia Sanguinaria/Morsi della Fame

Con questa abilità, Briar scatena la sua Frenesia Sanguinaria: un attacco furioso che le fa inseguire senza sosta il nemico più vicino, dando priorità ai campioni. Durante la Frenesia, Briar ottiene un aumento di velocità d'attacco e velocità di movimento, e i suoi attacchi causano danni in area intorno al bersaglio della sua fame. Briar può riattivare questa abilità per mordere il bersaglio con l'attacco successivo, infliggendo danni extra in base alla salute mancante di Briar e curando se stessa in base ai danni inflitti.

E - Urlo Agghiacciante

Con Urlo Agghiacciante, Briar ritrova la concentrazione, interrompendo la Frenesia Sanguinaria e canalizzando la sua energia in un potente urlo che infligge danni e rallenta i nemici circostanti. Mentre si prepara ad utilizzare il suo urlo, Briar subisce danni ridotti e guarisce una parte della sua salute massima. Se l'urlo viene caricato al massimo, esso respinge i nemici, infligge danni supplementari e stordisce coloro che vengono colpiti contro un muro.

R - Promessa di Morte

Briar lancia un'emolite, marchiando il primo campione colpito come sua preda. Con questo marchio, lei si lancia verso il campione, impaurendo gli altri nemici circostanti al suo punto di arrivo e entrando in uno stato di completa ematomania. Briar insegue la sua preda senza sosta, ottenendo gli effetti di Frenesia Sanguinaria insieme ad armatura, resistenza magica, rubavita e velocità di movimento aggiuntive. Questo stato di furia continua finché Briar o la sua preda muore.