Lec: Fnatic e G2 Esports per la finale di LoL

Per la quinta volta una finale del campionato europeo di League of Legends si tradurrà nella finale tra G2 Esports e Fnatic, le due organizzazioni più vincenti. Undici i titoli conquistati dai G2 Esports in tredici finali disputate, sette quelli vinti dai Fnatic nelle dodici occasioni in cui si sono giocati il trofeo. In totale sono 18 i titoli vinti dalle due squadre su 23 a disposizione dal 2013 a oggi. Quella di oggi, tuttavia, è la prima finale assoluta delle nuove Lec Finals.

In due sempre presenti

Introdotte in questo 2023, le Lec Finals hanno accolto le sei migliori squadre che nel corso dell’intera stagione hanno ottenuto i risultati migliori. Di queste ne sono adesso rimaste solo due, G2 Esports e Fnatic, dopo che questi ultimi ieri hanno superato i Mad Lions in un avvincente match terminato solo al quinto game. I Fnatic tornano così in finale esattamente dopo due anni: era il Summer 2021 quando i Fnatic dopo un’ottima rincorsa dal lower bracket si arresero all’ultimo atto ai Mad Lions.

L'ultima vittoria

L’ultima finale vinta dai Fnatic, invece, risale addirittura a cinque anni fa: il Summer 2018. In quel team giocava tra gli altri anche Rasmus “Caps” Winther, midlaner che l’anno successivo si sarebbe poi trasferito agli acerrimi rivali dei G2 Esports, per rimanerci ancora tutt’oggi. Caps è uno dei due giocatori ad aver giocato tutte e quattro le finali europee disputate tra G2 Esports e Fnatic nella storia di League of Legends. Non solo: le ha anche vinte tutte. L’altro è Wunder, che ha fatto invece il percorso inverso. Wunder era presente alla prima finale in assoluto tra G2 e Fnc, datata Spring 2018, persa. Poi ha vinto le tre successive sempre con i G2 Esports, prima di trasferirsi a fine 2022 ai Fnatic.

L'approfondimento completo è su Esportsmag.it.