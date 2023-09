A Monaco le finali 2024 di League of Legends

Con le finali dell’Lec appena terminate con la vittoria numero dodici dei G2 Esports , Riot Games non ha perso tempo nell’annunciare Monaco di Baviera come la sede dell’atto conclusivo della stagione 2024. La Germania è sempre stata una parte importante nella storia dell’Lec, considerato che fin dal 2013 gli studi del campionato europeo si sono sempre trovati in tale nazione, inizialmente a Colonia per i primi due anni e successivamente a Berlino dal 2015.

Tanta Germania su League of Legends

La Germania non è solo la patria di un gran numero di fan di Lec, ma è anche la sede di una delle principali competizioni Erl di League of Legends, la Prime League. La comunità tedesca di League of Legends si è sempre dimostrata entusiasta di tutto ciò che riguarda l’Lec e non ci sono dubbi che le finali 2024 registranno grande interesse. In termini di giocatori, poi, la Germania ne conta attualmente sei tra i titolari, senza dimenticare gli Sk Gaming, org tedesca.

Monaco ha le carte in regola

"La Germania è una parte importante della storia di League of Legends nell'area EMEA, essendo la patria dell'Eu Lcs e dell’Lec", ha dichiarato Alberto Guerrero, Head of Esports Emea di Riot Games. "La città di Monaco ha dimostrato di avere le carte in regola per soddisfare le nostre ambizioni per le LEC Season Finals del 2024 e ci ha costantemente impressionato con il suo impegno e la sua visione dell'industria del gioco e degli esports durante il processo di selezione delle città ospitanti".

Un hub high-tech

Clemens Baumgärtner, capo del Dipartimento del Lavoro e dello Sviluppo Economico della Città di Monaco, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che questo evento esports di alto profilo si svolga a Monaco. La cornice professionale dell'evento avrà un impatto positivo sull'immagine di Monaco come ricercato hub high-tech in Europa. Le giovani aziende tecnologiche emergenti con sede qui beneficeranno dei riflettori internazionali puntati su Monaco. Con il suo enorme valore promozionale, sarà sicuramente un guadagno per la città anche dal punto di vista turistico, in quanto creerà un forte incentivo per i viaggiatori a visitare Monaco".