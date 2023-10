Worlds 2023: parla Fudge dei Cloud9

Prima di parlare della vostra esperienza ai Worlds, vorrei esaminare in dettaglio il terzo game del match contro Fnatic. Potresti spiegarci cosa è andato storto?

Penso che nel complesso il nostro early game sia andato bene, eravamo in una buona posizione per vincere la partita. Durante il terzo scontro per il Drago tuttavia credo che abbiamo oltrepassato il limite nella giungla nemica, nell'area del blu buff, e non stavamo seguendo il piano che ci eravamo prefissati prima della partita. La nostra strategia prevedeva di giocare in spazi stretti ed attaccare solo quando il team avversario attraversava il nostro terreno. Penso che ci siamo spinti troppo in profondità, in mezzo ai campioni avversari e Noah è riuscito a sopravvivere. Io sono rimasto senza abilità, quindi alla fine abbiamo perso lo scontro e a quel punto è diventato un po' più difficile per noi giocare la partita, perché poi hanno ottenuto il terzo drago. Hanno quindi acquisito un notevole controllo della mappa, il che ha portato poi alla loro vittoria.

Pensi che questo match, e in particolare il terzo game, sia finito così a causa di peggiori prestazioni da parte vostra o perché i Fnatic hanno giocato meglio?

È sempre una combinazione di entrambi. Di solito, se perdi una partita, è perché hai commesso più errori di loro e hanno semplicemente individuato gli errori nel tuo modo di giocare e hanno quindi giocato meglio di te. In realtà, giocare meglio significa semplicemente commettere meno errori e giocare correttamente con i propri campioni. Penso che non abbiamo giocato così bene con i nostri campioni, quindi abbiamo commesso abbastanza errori da consentire loro di vincere la partita. Ma è sempre una combinazione di entrambi, direi.

In generale, cosa vorresti condividere riguardo la tua esperienza a questi Worlds?

Penso di aver avuto un paio di buone partite in cui ho giocato decentemente nella fase di laning. Probabilmente la peggiore partita è stata contro i T1, dove sono rimasto molto indietro nel match-up contro Rumble. Ma nel complesso penso di aver giocato abbastanza bene nel torneo. Non penso di aver giocato estremamente bene, non ho davvero portato a casa molte partite e non ne ho perse troppe in modo eclatante. Ma direi che ho sicuramente avuto un paio di partite piuttosto negative in cui ho commesso molti errori, e come squadra penso che siamo migliorati molto durante il bootcamp. Al tempo stesso però abbiamo continuato a commettere molti errori. La pianificazione del nostro early game potrebbe sicuramente essere migliore, ma ogni volta che avevamo un vantaggio decente nell'early game, che mi sembrava fosse il caso in molte delle partite, lo gettavamo via molte volte nella fase nel mid game. Credo che questo ci abbia fatto perdere molte delle partite.

