LoL, i mondiali tornano in Europa

A ospitare la finale dei mondiali 2024 sarà la O2 Arena di Londra, la seconda per capienza dell’intero Regno Unito, rinomata per aver ospitato artisti e band leggendarie, tra cui Adele, Beyoncé e U2, oltre a grandi eventi sportivi come le partite dell'NBA e le finali della stagione di tennis dell'ATP. La colossale struttura a cupola ha un diametro di 365 metri ed è una delle più grandi al mondo nel suo genere. L’annuncio è arrivato nel corso della finale dei Worlds 2023 che si sta giocando a Seul tra T1 e Weibo Gaming.

Prima volta a Londra

A rivelarlo è stata Naz Aletaha, Global Head di LoL Esports: “Siamo elettrizzati di portare le finali mondiali nel Regno Unito per la prima volta”. Il paese anglosassone ha infatti ospitato i mondiali solo una volta ma non la finale: nel 2015 accolse i quarti di finale. “I mondiali sono una celebrazione globale del miglior League of Legends”, ha proseguito Aletaha. “La ricca storia di Londra e la sua natura di metropoli moderna sono una combinazione perfetta per il nostro sport. Siamo rimasti colpiti dall’affetto e dalla passione mostrati dai tifosi a Londra per l’MSI 2023”.

L'annuncio del sindaco

Come riportato da Esports News UK, è intervenuto anche il sindaco di Londra a confermare l’arrivo dei mondiali 2024 di League of Legends. “Londra è una destinazione ideale per gli esports”, ha affermato Sadiq Khan. “È fantastico poter ospitare i mondiali di League of Legends. Ospiteremo tifosi e appassionati da tutto il mondo e potremo mostrare la forza della gaming industry della nostra capitale. Continueremo a sostenere la crescita e lo sviluppo degli esports a Londra con l’obiettivo di costruire una città migliore per tutti”.