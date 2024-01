Rekkles, prima vittoria in Lck CL

Sono state necessarie cinque serie per vedere la prima vittoria in campionato di Rekkles con la maglia dei T1 nella serie Lck CL. Il campionato cadetto coreano, a cui partecipano le squadre secondarie del franchise Lck, ha finalmente visto Martin “Rekkles” Larsson e i T1 trionfare in una serie superando i Drx per 2-1. È il primo successo per l’ex-botlaner che nel 2023 aveva abbandonato i Fnatic per passare al ruolo di support, accettando la scorsa offseason l’offerta dei T1.