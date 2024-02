LEC x Ubereats: nuova partnership per League of Legends

Il campionato Emea di League of Legends, l’LEC, ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership con Uber Eats. Il popolare brand sarà a partire da oggi e per i prossimi anni il nuovo Official Food Delivery Partner della competizione. Secondo quanto descritto nel comunicato, Uber Eats sarà presente nella trasmissione LEC durante i conti alla rovescia tra un game e l’altro e presenterà anche il Match of the Week.