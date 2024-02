Quando comincia lo Spring Split dell'LEC

G2 Esports

Fnatic

MAD Lions KOI

Rogue

Team Vitality

GiantX

SK Gaming

Heretics

Karmine Corp

Team BDS

I favoriti

I G2 Esports sono i campioni in carica, avendo trionfato nel Winter Split 2024 con una vittoria in rimonta per 3-1 contro i MAD Lions. La squadra capitanata da Caps è reduce da un'annata strepitosa e si presenta come la favorita per la vittoria anche dello Spring Split. Oltre al prestigio del titolo, lo Spring Split 2024 è fondamentale per la qualificazione all'MSI 2024. Il primo classificato, o il secondo in caso di vittoria dei G2 Esports, del torneo si qualificherà direttamente per l'evento internazionale dove troveranno i G2 Esports, già qualificati in virtù della vittoria del Winter Split.

Il formato

Lo Spring Split inizierà il 9 marzo, mantenendo lo stesso formato del Winter: una prima fase di regular season dalla quale si qualificheranno alla fase successiva playoff le prime otto. Lo Spring Split 2024 si preannuncia come un torneo molto competitivo e avvincente: G2 Esports, Fnatic, MAD Lions e BDS sono le squadre da tenere d'occhio, ma è atteso anche il possibile ritorno competitivo di formazioni come Rogue e Karmine Corp, fanalini di coda del Winter.