Il Winter Split dell'LEC è stato il più seguito di sempre

Le parole di Riot Games

Maximilian Peter Schmidt, Director del League of Legends Esports, EMEA ha affermato: “Il successo di audience che abbiamo riscontrato nella LEC in questo Winter Split è stato raggiunto da anni. L'introduzione del nostro nuovo formato l'anno scorso, il continuo miglioramento della nostra offerta di co-streaming, l'emergere di nuove squadre, così come la crescita e il rafforzamento di altre, hanno tutti giocato un ruolo. Inoltre, l'ecosistema di LoL Esports in EMEA, che offre una combinazione di circuiti amatoriali e leghe regionali europee (ERL), è stato parte integrante del raggiungimento di questi traguardi. Questo ecosistema promuove lo sviluppo di giocatori, squadre e tornei locali e coltiva comunità di fan di LoL Esports. Per quanto riguarda in particolare gli spettatori, non c'è dubbio che questo sia stato il miglior LEC Split della nostra storia".