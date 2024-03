Emea Masters di LoL: in estate si cambia

Riot Games ha rivelato le novità che vedremo in questo 2024, soprattutto a partire dall’estate 2024 con un evento più lungo, con più squadre e che si concluderà a Monaco di Baviera insieme alle finali dell’LEC. Nonostante ci siano novità significative e importanti, queste arriveranno solo in occasione del Summer Split. Il torneo primaverile invece rimarrà identico a come lo abbiamo conosciuto finora con una sola differenza: sarà ancora più compatto. Il fitto calendario europeo, incastrandosi con il primo evento internazionale del Mid-Season Invitational di Chengdu, in Cina, consente di avere a disposizione appena due settimane contro il consueto mese, o poco meno, utilizzato solitamente. Ciò significa che ci saranno più partite in contemporanea ma non diminuirà, ha assicurato Riot, il numero di match.

Come sarà lo Spring Split

Per lo Spring Split rimane dunque il formato a tre fasi. Nella prima fase, i Play-in, si affronteranno 16 team provenienti dalle diverse leghe regionali ERL e divisi in quattro gironi da quattro. Al termine delle sfide secche Bo1 di andata e ritorno, le prime due passano alla fase successiva Knock-out. Qui le prime di un girone sfidano le seconde di un altro girone con il risultato di avere quattro squadre che faranno compagnia alle altre 12 già qualificate per il Group Stage. Nuova fase a gironi, identica alla precedente: le migliori due avanzano al tabellone playoff con partite Bo5 e tabellone a eliminazione diretta.

Come sarà il Summer Split

Per quanto riguarda il Summer Split invece cambiano le modalità di qualificazione al Group Stage. Anziché i classici Play-in ci sarà una nuova fase chiamata Last Chance Qualifiers, seguita dal Group Stage e dai Playoff per un totale di 38 squadre che competeranno per vincere il torneo contro le attuali 24. Le prime 24 si affrontano nel Last Chance Qualifier: i dettagli della qualificazione a questo evento devono però essere ancora rivelati. Di queste 24 saranno solo tre a qualificarsi alla fase a gironi, dove troveranno le 13 già qualificate in qualità di vincitori delle rispettive finali regionali.

Ecco il tabellone a doppia eliminazione

Anche in questo Group Stage le 16 partecipanti saranno divise in quattro gironi da quattro ma non sarà più il classico girone all’italiana: le squadre si sfideranno partite Bo3 con il formato GSL. In poche parole, vincere due partite consentirà a una squadra di avanzare alla fase successiva, perderne due le eliminerà. Due squadre per girone avanzano così alla fase playoff che diventerà un tabellone a doppia eliminazione, almeno per le squadre uscite senza sconfitte nel girone. L’ultimo atto finale si giocherà dal vivo, come già anticipato, a Monaco di Baviera, nello stesso weekend delle Summer Finals dell’LEC.