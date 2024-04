Dsyre campioni di Lit: è il primo titolo italiano

Quello che doveva essere lo split dei Dsyre alla fine lo è stato per davvero, nonostante il campionato Lit fosse partito in modo decisamente differente. La regular season ha raccontato un aspetto totalmente diverso del torneo con gli Atleta Esport che hanno dominato su tutti fino all’ultima giornata perdendo solamente una partita su 14, proprio contro i Dsyre, mentre i Macko faticavano a trovare la giusta alchimia. Quegli stessi Macko che poche settimane dopo sarebbero arrivati a un passo dalla conquista della finale.

Primo titolo su League of Legends

I Dsyre Esports sono arrivati nella massima serie di League of Legends partendo dal basso, vincendo il Proving Grounds, la serie cadetta, nell’estate del 2022 e garantendosi così l’accesso al Promotion Tournament. La vittoria contro i Samsung Morning Stars nella finale ha portato i Dsyre nel PG Nationals, diventato oggi Lit. Un primo split chiuso al terzo posto, il successivo chiuso al secondo con la finale giocata dal vivo a Milano contro i Macko. Il terzo di nuovo in finale, ancora contro i Macko ma questa volta con un esito diverso: la vittoria.

Per i Dsyre è il primo titolo italiano su League of Legends, loro che sono dominatori finora della scena di Valorant con la quale, tra pochi giorni, esattamente il 14 aprile, potrebbero segnare un’importantissima doppietta. I Dsyre sono anche i campioni in carica della eSerie A insieme alla Juventus su EA FC 24, dove potrebbero incrementare ancora di più il bottino. Per i Dsyre la vittoria è arrivata al quinto game di una finale che sembrava in realtà destinata a essere persa, se non fosse stato per le giocate di SlowQ, il midlaner svedese-coreano che si è presto la squadra sulle spalle.

Onore ai Macko

A tenere a galla i Dsyre è stata la sua Ahri nel quarto game, quando sembrava che i Macko fossero in pieno controllo della partita pronti a prendersi il quarto titolo consecutivo, il sesto in totale. Più che i demeriti dei Macko, praticamente inesistenti, sono stati però i meriti dei Dsyre a cambiare l’inerzia della partita. Anche perché i Macko hanno svolto un lavoro encomiabile, ristrutturando da zero il proprio team con il solo Click superstite, arrivato adesso a 40 game giocati in finale di campionato italiano. Nonostante alcune difficoltà fisiologiche iniziali, i Macko hanno condotto un campionato sempre in crescendo, portandoli ad appena un game dalla vittoria.

Dsyre e Macko adesso aspettano l’inizio dell’EMEA Masters, la Champions di League of Legends. Se i Dsyre partiranno direttamente dalla seconda fase di Group Stage, i Macko dovranno invece iniziare dal Play-In: è successo solo una volta a in quel caso non andò nel migliore dei modi con la mancata qualificazione al turno successivo. L’appuntamento è per il 15 aprile con i Macko inseriti in prima fascia per il sorteggio con Gentle Mates, Boostgate e Ruddy Esports.