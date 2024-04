Dall'Europa alla Corea: un weekend a tutto LoL

Il weekend appena terminato ha offerto grande spettacolo competitivo con le finali sia del campionato coreano che del campionato europeo di League of Legends, entrambe domenica 14 ma in differita di alcune ore. I G2 Esports si sono imposti sui Fnatic al termine di una serie molto più combattuta di quanto previsto, mentre i Geng hanno conquistato il loro quarto trofeo consecutivo superando in rimonta i T1 di Faker. Ma anche la Cina ha detto la sua.

“Catorce” G2 Esports

I G2 Esports hanno vinto la finale dell’LEC Spring Split 2024 strappando al tempo stesso il pass per la fase principale del Mid-Season Invitational di League of Legends, mentre i Fnatic dovranno passare dalla fase preliminare di play-in. Per i G2 non è solo il secondo titolo del 2024 dopo la vittoria nel Winter, ma rappresenta il quattordicesimo titolo europeo della loro storia. Una vittoria arrivata in rimonta e in modo decisamente diverso da quelle che erano le prospettive. Il primo game è infatti andato in mano ai Fnatic che, nonostante un avvio non proprio ortodosso, sono riusciti a gestire il lane-swap degli avversari alla lunga, rispondendo nel modo migliore ed eccellendo nei teamfight.

I Fnatic hanno costruito un team che sa ormai giocare benissimo in modo standard ma che fatica ancora a uscire dal comfort, esattamente ciò che i G2 Esports li hanno costretti a fare nei game successivi. Rimane il rammarico per il Game 2 che con più attenzione sarebbe potuto andare tranquillamente ancora nelle mani dei Fnatic ma le azioni individuali dei G2 hanno risolto l’affare riportando prima la serie in parità sull’1-1 per poi volare via e chiudere per 3-1. Caps, eletto MVP, rimane in questo momento il miglior giocatore europeo, pronto adesso ad affrontare i migliori midlaner internazionali.

Quattro volte Geng

Per la prima volta dopo sei anni, l’ultima volta era successo nel 2018, la finale del campionato coreano LCK è terminata al quinto game; per la prima volta dallo Spring 2022 i T1 sono riusciti a vincere due game in finale contro i Geng, portandosi a due match point. Ma nulla di tutto questo è stato sufficiente contro i Geng. Rimessi i propri carry nei ranghi e nei corretti campioni, il jungler Canyon su tutti, i Geng hanno gestito in modo decisamente migliore la macro e i tempi di partita con dei T1 che nei Game 4 e 5 si sono riscoperti troppo timidi.

Per i T1 è la quinta finale contro i Geng ma è la quarta sconfitta consecutiva. Chovy, midlaner dei Geng e probabilmente in questo momento storico il miglior giocatore al mondo, è diventato il primo player a vincere per quattro volte consecutive il campionato Lck. Per i T1 rimane una sorta di blocco mentale nell’affrontare i Geng, almeno in patria, contro cui perdono stabilmente da due anni. I Geng faranno compagni a G2 Esports e Team Liquid nel tabellone principale dell’Msi, mentre per Faker e compagni il torneo inizierà dal Play-In, di cui si disputeranno i sorteggi sabato 20 aprile, in seguito alla finale del campionato cinese LPL. Che nel frattempo ha eletto la seconda squadra qualificata.

Ruler fuori

Nella finale di lower bracket tra Top Esports e JD Gaming la sorpresa arriva dall’esclusione di Ruler dall’Msi che avrebbe rappresentato il suo quarto appuntamento internazionale consecutivo. A buttare fuori dal torneo e dalla corsa al titolo i JD Gaming, vincitori delle ultime tre edizioni, sono stati i Top Esports del neo-arrivato 369, l’ex di lusso passato proprio dai JD ai TES nella scorsa finestra di mercato. Sabato 20 i Top Esports affronteranno i Bilibili Gaming di Knight e Bin per il titolo cinese ma nel frattempo sono già sicuri di essersi qualificati per l’Msi 2024 da giocare in casa a Chengdu.