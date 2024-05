LIT, ecco la data della finale di League of Legends

PG Esports, organizzatore del campionato italiano di League of Legends, ha annunciato sui propri canali social il calendario della competizione che torna per il Summer Split. Dopo lo Spring che ha visto trionfare per la prima volta i Dsyre nella finale contro i Macko, il campionato riproporrà le stesse otto squadre sfidarsi per il titolo iridato e per la qualificazione all’Emea Masters che avrà la finale dal vivo a Monaco di Baviera tra fine agosto e inizio settembre.

Quando comincia LIT: il calendario

Secondo quanto rivelato da PG Esports LIT esordirà mercoledì 23 maggio per poi proseguire nei giorni prefissati di mercoledì e giovedì di ogni settimana con la stagione regolare da 14 partite in 14 giornate per ogni squadra che terminerà il 5 luglio. La settimana successiva, sempre nei giorni di giovedì e mercoledì, si giocheranno i playoff con il solito tabellone con formato McIntyre che permette solo alle prime quattro di avanzare nella corsa al titolo: la prima giocherà contro la seconda partendo da un tabellone a doppia eliminazione mentre la terza giocherà contro la quarta.

La finale a luglio

La settimana successiva ci sarà un solo playday, il 18 luglio con la finale del lower bracket che ci consegnerà sia la seconda finalista sia la seconda squadra qualificata all’Emea Masters. Il 26 luglio, infine, la finale che decreterà la vincitrice del quattordicesimo split del campionato italiano. Non è ancora stato comunicato se si tratterà di una finale Lan, come molti si auspicano, o se sarà ancora una volta una finale online come già accaduto lo scorso Spring.