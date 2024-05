Brawl Stars, Reply Totem di nuovo sulla vetta d'Europa

Reply Totem di nuovo in vetta su Brawl Stars

Dopo il mondiale 2023 di novembre e l’avvicendamento nel roster tra Joker, in uscita, e iKaoss, in entrata, i Reply Totem avevano fatto fatica a trovare la giusta alchimia che li aveva contraddistinti nell’ultimo biennio come una delle super potenze internazionali nel titolo mobile targato Super Cell. Un percorso netto quello delle Monthyl Finals di maggio in cui hanno superato 3-0 i Ladder Skill, poi 3-2 contro gli Hmble nel derby italiano e infine un netto 3-1 nella finale contro gli Eclipsar Esport. Grazie a questo risultato i Reply Totem salgono in classifica generale piazzandosi al quarto posto dietro gli Zeta Division.

Verso il mondiale

Non è però ancora finita. Rimangono due Monthly Finals da disputare con le prime tre in classifica che si qualificheranno direttamente per il mondiale 2024, mentre dalla quarta alla sesta dovranno giocarsi l’accesso nel Last Chance Qualifier. Maury, Maru e iKaoss con questa vittoria ritrovano la giusta fiducia per tornare a essere protagonisti e qualificarsi al mondiale. "Questa vittoria è fondamentale per noi, ci ha dato nuova linfa permettendoci di rientrare in gioco per la qualificazione diretta al mondiale Supercell”, ha commentato Fabio Cucciari, ceo e co-founder di Reply Totem. “Quest’anno abbiamo avuto sicuramente un inizio un po' macchinoso. Non è stato un percorso facile. Abbiamo avuto due finali mensili difficili, dove non siamo riusciti a dare il meglio di noi. Ma il team non si è arreso. Hanno analizzato i propri errori, si sono allenati con ancora più impegno e determinazione, e finalmente hanno ottenuto il risultato che meritavano”.