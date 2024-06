Honor of Kings arriva l'investimento del Team Vitality in vista della Esports World Cup

Il Team Vitality ha appena svelato un nuovo roster competitivo che andrà ad aggiungersi all'Alveare: una squadra di alto livello di Honor of Kings . Il nuovo roster internazionale farà il suo debutto competitivo alla stagione 2 dell'Honor of Kings Invitational, che inizierà il 29 giugno.

Chi c'è nel roster di Honor of Kings del Team Vitality

Composto da giocatori di talento provenienti da tutto il mondo, tra veterani e nuovi arrivati, il roster Honor of Kings del club è pronto a mettere alla prova il proprio coraggio sulla scena internazionale.

Composizione del roster:

Giorgio “Nighty” Hu – 19 – Clash: Esperto di MOBA per mobile, Nighty è recentemente passato a Honor of Kings con l'obiettivo di competere in tornei in tutto il mondo.

Giovanni “Shanks” Song – 18 – Jungle: Dopo aver ottenuto la vittoria al campionato turco di Honor of Kings nel 2022, Shanks affronta ora una nuova sfida entrando sulla scena internazionale con il Team Vitality.

Martin “hailand” Raza – 18 – Mid: il membro più giovane della squadrala cui firma con il Team Vitality segna il suo debutto come giocatore professionista sulla scena internazionale. Hailand è noto per la sua feroce abilità in corsia centrale e il suo comportamento gentile fuori dal campo.

Jannis “Jasch” Schimmel – 24 – Farm: dopo aver guadagnato fama gareggiando su altri titoli MOBA mobili, Jasch è passato a Honor of Kings ed è diventato rapidamente un giocatore molto performante. Jasch mantiene un alto livello di professionalità nella sua formazione quotidiana e si spinge costantemente oltre, puntando al massimo.

Changpeng “Ctboy” Qi – 22 – Roam: dopo aver ottenuto la vittoria con il compagno di squadra Shanks al campionato turco di Honor of Kings nel 2022, Ctboy è pronto ad affrontare il mondo quest'estate.

Benjamin "Benji" Bourdeau – 21 – Roam: Spinto dalla sua passione per Honor of Kings e dalla sua incrollabile determinazione, il giocatore francese Benji si colloca costantemente nella Top 10 della leaderboard europea. Benji ha ottenuto la vittoria al Campionato Europeo 2022 e ha continuato a giocare tornei regionali nella regione MENA prima di unirsi all'alveare.

Jie “Andy” Zhang – 22 – Allenatore: in precedenza campione nella divisione sud-ovest di una competizione nazionale cinese, e in seguito diventato allenatore della formazione giovanile per l'Estar Pro, Andy ora si unisce all'alveare mentre cercano di lasciare il segno alla stagione 2 dell'Invitational.

Sabrina "Sya" Starke – 26 – Manager: Con un background diversificato e un track record di successi in vari tornei, Sya espande la sua capacità di costruire e guidare squadre al successo con il nuovo roster del Team Vitality.

Il nuovo roster farà il suo debutto competitivo il 29 giugno alla seconda stagione dell'Honor of Kings Invitational, che si svolgerà nella capitale malese di Kuala Lumpur. Il Team Vitality sarà una delle 13 squadre internazionali in competizione per la loro parte del montepremi e la possibilità di partecipare all'Honor of Kings Invitational Midseason, che si terrà durante la Coppa del mondo di eSport a Riyadh quest'estate.

In vista della seconda stagione, il Team Vitality si è recato in Cina per una serie di bootcamp con i team locali per imparare da alcuni dei migliori, affinare le proprie capacità e visitare il quartier generale dello sviluppatore del gioco, TiMi Studio Group, a Chengdu, in Cina.

Sabrina “Sya” Starke, Team Manager per Honor of Kings del Team Vitality, ha commentato: “Il viaggio in Cina è stato una vera rivelazione per me e per il team: abbiamo imparato tantissimo e stretto molte connessioni e nuovi amici nello spazio degli esports mobili. Non vediamo l'ora di mettere in mostra ciò che abbiamo imparato sulla scena internazionale e rappresentare l'Europa nella seconda stagione dell'Invitational. Anche se siamo una squadra relativamente nuova, siamo fiduciosi e pronti a scuotere le cose contro giocatori più esperti. "

Il Team Vitality si unisce al programma di partnership di Honor of Kings

Il Team Vitality sarà l'unica organizzazione dell'Europa occidentale a collaborare con Honor of Kings nel programma di partnership. Questa fornirà al Team Vitality l’opportunità di coltivare un rapporto più stretto con il gioco e la sua community, ottenendo inviti diretti ai tornei più importanti e supporto promozionale dai canali social media ufficiali di Honor of Kings.

Questa partnership si allinea con la strategia di espansione globale del club di esports francese, aggiungendo un nuovo roster alla sua formazione in vista della Coppa del mondo degli esports. Inoltre, la nuova squadra e la partnership offrono un’occasione d’oro per il Team Vitality per rafforzare la propria presenza in due mercati chiave: la scena competitiva cinese e la scena competitiva mobile globale.

Con l'obiettivo di lasciare il segno alla seconda stagione dell'Honor of Kings Invitational e di qualificarsi per l'EWC, questa nuova squadra rappresenta una risorsa importante per il Team Vitality in vista dell'EWC Club Championship di quest'estate. Con gli occhi puntati sulla vittoria, il club francese punta ad accumulare quanti più punti possibile in una varietà di titoli competitivi nel corso della competizione. Il vincitore assoluto sarà incoronato campione inaugurale della Esports World Cup alla fine di agosto.

"Siamo grati a Tencent per la fiducia riposta nel Team Vitality. Abbiamo l'opportunità unica di occupare un posto speciale in uno dei loro giochi di punta, il MOBA mobile più giocato e visto al mondo. Non vediamo l’ora di mostrare la nostra ambizione e prendere parte allo spettacolo”, ha detto Fabien “Neo” Devide, co-fondatore e presidente del Team Vitality. "Questa decisione strategica consolida il nostro desiderio di far parte dei più grandi franchise di esports al mondo."

Honor of Kings esce il 20 giugno

Sviluppato da TiMi Studio Group e pubblicato da Level Infinite, Honor of Kings è già il MOBA mobile più giocato al mondo con oltre 100 milioni di utenti attivi ogni giorno e quel numero è destinato a crescere quando il gioco continuerà il suo lancio globale il 20 giugno.

Honor of Kings possiede già un impressionante ecosistema di esports e ha recentemente annunciato un investimento di 15 milioni di dollari per far crescere sia la scena amatoriale sia quella professionale.

Da oggi fino al 20 giugno, i giocatori possono preregistrarsi per l’imminente lancio di Honor of Kings e lavorare insieme per richiedere una serie di premi per ogni traguardo raggiunto. Più saranno le pre-registrazioni, più premi verranno sbloccati.

Eroe gratuito: skin Ying Ying e nappa cremisi: assegnato a tutti coloro che si pre-registrano

Traguardo di livello 1: 500 diamanti

Traguardo di livello 2: 2000 frammenti arcani

Traguardo di livello 3: Eroe gratuito – Luban N0.7 e 5000 pietre stellari

Traguardo di livello 4: pass di prova per tutti gli eroi e 1 skin gratuita (4 opzioni disponibili)