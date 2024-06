League of Legends, riecco il Pve

Riot Games ha rivelato il ritorno di una modalità da sempre apprezzata su League of Legends, il Pve. Nonostante sia uno dei titoli Pvp più giocati al mondo, League of Legends torna finalmente con una nuova modalità in cui bisogna sfidare non altri giocatori ma cooperare insieme ai proprio compagni di squadre per superare l’intelligenza di gioco. In occasione dell’evento estivo, è stato presentato Swarm | Operation: Anima Squad, il prossimo evento estivo in-game per "League of Legends". Anche per Anima Squad si tratta in realtà di un ritorno dopo il debutto nel 2022, con l’obiettivo di reimmaginare i classici campioni di "League of Legends" come guerrieri cibernetici e dotati di superpoteri che si battono insieme contro l'invasione degli abissali Primordiali che mette fine alla civiltà.

Come funziona l’evento

Swarm | Operazione: Anima Squad è una rivisitazione dei genere bullet heaven e survivor, con un gameplay Pve in cooperativa e versioni Anima Squad nuove e di ritorno di popolari campioni di "League of Legends". I giocatori conosceranno anche Aurora la Strega tra i Mondi (qui vi abbiamo parlato delle sue abilità), una vastayan freljordiana e l'ultima aggiunta alla rosa dei campioni di "League of Legends". “All'inizio dell'anno abbiamo parlato di creare nuovi modi per divertirsi con "League of Legends" e siamo davvero entusiasti di presentare Swarm ai giocatori durante l'evento Anima Squad di quest'estate", ha dichiarato il Game Director Pu Liu. "Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto dal team e speriamo che Swarm porti ai giocatori tante risate e momenti divertenti con amici vecchi e nuovi".

L'evento Anima Squad inizia globalmente giovedì 17 luglio e termina lunedì 19 agosto. Qui i dettagli completi dell’evento.

Operazione Sciame: Anima Squad

+Prendete fino a 3 amici e scegliete tra i membri d'élite della Anima Squad. Combattete insieme come ultima speranza dell'umanità contro i Primordiali. Con uno schema di controllo WASD, i giocatori correranno in una nuovissima mappa di Final City, falciando i nemici, completando le missioni e sopravvivendo il più a lungo possibile. Nel corso della battaglia, i giocatori possono sbloccare e potenziare armi potenti e nuovi membri della Anima Squad per sconfiggere gli sciami di nemici che stanno arrivando per prendere il sopravvento e per cambiare la loro strategia. I giocatori possono potenziarsi in modo permanente, partita dopo partita, acquistando i Power Up con l'oro guadagnato in ogni partita. Questi potenziamenti garantiscono un vantaggio permanente alla squadra nelle future operazioni sul campo, in modo che i giocatori possano progredire sempre di più in ogni partita.

Skin della Anima Squad

Dai mari in aumento emerge una vita antica. I Primordi - i globuli bianchi del pianeta - sono forieri del prossimo evento evolutivo. La loro direttiva principale: estinguere l'umanità. La minaccia dei Primordi ha spinto la civiltà sull'orlo del baratro. Per anni, tribù di sopravvissuti si sono nascoste nell'oscurità, rassegnate all'annientamento. Dalle ceneri del nostro mondo è nata Final City. E la Anima Squad, la task force d'élite di Final City composta da guerrieri dotati di superpoteri e armati di tecnologia Primordiale reingegnerizzata, guida l'alba di una nuova resistenza umana, in lotta per la vita organica.