Macko sei volte campioni di Lit

Una serie mai in discussione

Se la serie precedente aveva visto i Dsyre andare in vantaggio per 2-0, la finale esattamente all’opposto ha portato i Macko avanti 2-0 al termine di due game molto simili in cui i Dsyre si sono andati a incartare nella scelta forzata di utilizzare Miss Fortune come campionessa in corsia inferiore, scelta che non ha mai pagato. Il terzo game, invece, è stato certamente più combattuto con i Dsyre che hanno costruito un piccolo ma comunque consistente vantaggio globale sulla mappa. A decidere la serie è stato un singolo scontro al Barone Nashor che i Dsyre hanno voluto forzare nonostante non fossero in superiorità numerica. Non solo Lotus, il jungler dei Macko, è riuscito a rubare il potenziamento agli avversari ma i suoi compagni sono anche riusciti a ribaltare la schermaglia a proprio favore trasformandolo quasi in un ace, eliminando quattro componenti su cinque dei Dsyre. A quel punto, con il Nashor dalla loro parte e senza avversari, i Macko hanno solo dovuto spingere sulle torri fino al Nexus, chiudendo in meno di 30 secondi.

Sesto titolo Macko

I Macko chiudono così il Summer Split come lo avevano iniziato, vincendo. La loro è stata una cavalcata quasi da record con 12 vittorie su 12 partite disputate e un punteggio totale di 14-0 in classifica (dovuto alla squalifica dei Dren dalla competizione). Per i Macko si tratta del sesto titolo italiano su League of Legends, il sesto su otto finali disputate. Adesso per Macko, Dsyre, Atleta ed Eko arriva l’appuntamento con l’Emea Masters, in partenza (per le ultime due) il 31 agosto. Rimane tuttavia il rammarico di non aver conquistato anche il titolo di Mvp della regular season, soprattutto in uno split chiuso da imbattuti. Il premio è invece andato, in base alle votazioni di caster, coach e terze parti media, allo spagnolo Balyy, jungler degli Eko che hanno sorpreso tutti in questo split ottenendo il quarto posto in campionato e la prima qualificazione in assoluto all’Emea Masters, la competizione europea di League of Legends.