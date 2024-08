League of Legends, c'è anche Noah Lyles

Divenuto famoso per la frase “World Champions of what?”, riferita ai campioni dell’Nba nordamericana che si proclamano tradizionalmente campioni del mondo, pur non essendo una competizione globale, Noah Lyles è adesso diventato l’uomo più veloce del mondo a Parigi 2024 che però punta anche all'oro su League of Legends, il popolare moba di Riot Games. Ma dovrà aspettare ancora qualche giorno per tornare a competere su Lol.

100 metri storici

Noah Lyles non ha infranto nessun record, saldamente ancora in mano alla leggenda giamaicana Usain Bolt, ma ha trionfato in quella che è stata la finale olimpica più veloce della storia con tutti e otto gli atleti che per la prima volta hanno corso sotto i 10 secondi: dal 9,79 di Lyles al 9,91 di Seville. Tutti racchiusi in appena 12 centesimi di secondo, incluso il nostro Marcel Jacobs, campione olimpico a Tokyo 2020 fuori dal podio per appena 4 centesimi con il tempo di 9,85. Lyles ha poi festeggiato imitando la famosa kamehameha, l’onda energetica del popolare Dragon Ball. In precedenza, tuttavia, era già salito agli onori della cronaca del mondo pop per aver portato in pista con sé le carte da gioco di Yu-gi-oh.

Dalla canoa ai 100 metri

La dimostrazione della passione per League of Legends, però, è arrivata per vie traverse. A farsi notare su X, l’ex Twitter, è stato infatti il canoista spagnolo Pau Echaniz, medaglia di bronzo nella canoa slalom, che ha postato l’immagine della sua medaglia olimpica accanto al portatile con la classica interfaccia del client di LoL pronto per entrare in partita. “Non salirò su una canoa finché non raggiungerò l’oro”, aveva aggiunto, insieme al suo canale Twitch dove seguire le partite. Al post ha risposto proprio Noah Lyles, commentando che anche lui avrebbe cercato di fare lo stesso non appena avesse concluso i suoi impegni olimpici con la 4x100 maschile, prevista per venerdì 9 agosto.