I G2 distruggono i MAD Lions KOI: oggi la Grand Final contro i Fnatic

Il primo game comincia con un’ottima pressione di giungla da parte di Elyoya, che porta ad un incremento continuo di vantaggio e di risorse del proprio AD Carry, Supa, e della sua Miss Fortune. L’incontro procede poi senza intoppi per gli spagnoli, che lo portano a casa in meno di mezz’ora: sembra che si sia ripartiti con la stessa identica marcia della serie precedente.

I G2, però, non ci stanno, e si lanciano in un vero e proprio assolo durato tre game consecutivi: rendendosi conto delle difficoltà spagnole nel resistere a un heavy jungler da potere magico e a un Mikyx particolarmente esplosivo, mettono giù delle Draft molto simili tra loro, con Yike su Brand e una Bottom Lane composta perlopiù da Ashe, Jhin, Rakan e Leona, senza dimenticare lo splendido Corki di Caps, protagonista di Game 4. Dal secondo match in avanti, infatti, i MAD Lions sembrano sparire completamente, e continuano a soffrire le ferite inferte ripetutamente dai propri avversari, senza riuscire ad arrestare il sanguinamento. La conseguenza è un secco 3-1 in favore dei G2, che vincono e convincono in vista delle Grand Finals.

A voler trovare un colpevole, sembra potersi puntare il dito contro le Draft dei MAD, decisamente poco all’altezza delle loro capacità, e soprattutto prive di una vera e propria identità, a voler tralasciare la prima, che voleva fungere da vera e propria Poke Comp.

In attesa del match di domani, la Gran Finale tra Fnatic e G2 Esports, la notizia della giornata è che, con la sconfitta appena riportata, i MAD Lions Koi parteciperanno sì ai Worlds, ma saranno costretti a partire dalla fase preliminare dei Play-In, che potrebbe qualificarli al Main Event in caso di piazzamento tra le prime quattro squadre su otto.