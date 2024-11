I Linkin Park alla finale di Lol

Riot Games ha annunciato che i Linkin Park, Ashnikko Mars Atlas dei Forts e Tiffany Aris saranno gli artisti che si esibiranno durante la Cerimonia di apertura della finale dei Worlds, il Campionato Mondiale 2024 di League of Legends, tra i cinesi Bilibili Gaming e i coreani T1. I Mondiali si svolgeranno nella celebre O2 Arena a Londra sabato 2 novembre alle 15:00 (ora italiana) con i Linkin Park che saliranno sul palco con l'inno dei Mondiali 2024 "Heavy Is The Crown". Ashnikko invece si esibirà con "Paint the Town Blue", tratta dalla colonna sonora dell'attesissima seconda stagione di Arcane, mentre Mars Atlas dei Forts e Tiffany Aris chiuderanno il cerchio della stagione competitiva con "Still Here", il singolo che ha accompagnato il video dell'Inizio stagione 2024 di League of Legends.

Il ritorno dei Linkin Park

Uscito il 24 settembre 2024, Heavy Is The Crown, l'11° inno dei Mondiali, sulla scia della fama internazionale dei Linkin Park ha fatto la storia di League of Legends diventando l'inno con il miglior debutto mai registrato. Il brano ha totalizzato oltre 360 milioni di riproduzioni in streaming in tutto il mondo e il suo video musicale ha attualmente più di 57 milioni di visualizzazioni su YouTube. "Heavy Is The Crown" racconta la storica vittoria dei T1 ai Mondiali 2023, che ha segnato l'attesissimo trionfo della squadra dopo il precedente successo del 2016, e include richiami alla ricca storia monarchica e imperiale di Londra. Il video segue un re da poco incoronato e un'orda di pretendenti al trono che giungono alle porte del suo castello con l'obiettivo di spodestarlo. Lo spettacolo ai Mondiali da il via alla seconda parte del tour mondiale From Zero della band, fino alla pubblicazione del loro nuovo album il 15 novembre e due date sold-out nello stadio a San Paolo, Brasile.

Le musiche di Arcane

Paint the Town Blue, l'esplosiva collaborazione di Ashnikko con Arcane, è uscito il 5 settembre come primo singolo estratto dalla colonna sonora della seconda stagione della serie ed è parte del suo trailer principale, che ha ricevuto oltre 40 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il tema della canzone è incentrato sull'amata protagonista di Arcane, Jinx, che è anche uno dei personaggi preferiti di Ashnikko. La prima esibizione dal vivo di "Paint the Town Blue" darà ai fan un assaggio del nuovo capitolo della serie, in attesa di tornare a Piltover e Zaun con il debutto del primo dei tre atti della seconda stagione, in arrivo sabato 9 novembre su Netflix.

Da inizio a fine stagione

Mars Atlas e Tiffany Aris suoneranno "Still Here", colonna sonora del video di presentazione della Stagione 2024 uscito il 10 gennaio. Il filmato, che ha visto anche la partecipazione di 2WEI, è diventato il video più visto sul canale YouTube di League of Legends nell'arco di 24 ore dal suo debutto. Attualmente, ha oltre 124 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. I Mondiali costituiscono l'apice della competizione dell'esport di LoL e durante il torneo le migliori squadre di nove diverse regioni si sfidano per il titolo di campioni. L'evento, che si svolge nell'arco di tre mesi, si tiene alla fine della stagione regolare in una regione diversa ogni anno, e prevede la partecipazione delle squadre qualificate delle leghe professionali di tutto il mondo. Nel 2023 ha infranto il record diventano l’evento esports più seguito di sempre.