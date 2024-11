Worlds 2024, ecco come sono andati in Italia

I Worlds 2024 di League of Legends hanno registrato un record di 6,9 milioni di spettatori contemporanei in tutto il mondo (escludendo i numeri cinesi) e diventando così l’evento esports più seguito di sempre. Anche l’Italia ha contribuito a queste numeriche registrando un picco di 18.863 spettatori contemporanei in occasione della finale mondiale tra T1 e Bilibili, vinta dai primi, con il canale Lit Official (Twitch) che ne ha registrati 12’684. I dati ci sono stati forniti in via esclusiva da Esports Charts, piattaforma online che raccoglie e analizza i dati dei vari streaming ed eventi esports.

Terenas trascinatore

A essere analizzati da Esports Charts sono stati quattro canali streaming: i due officiali di Lit Official, broadcast partner dei Worlds con le dirette su Twitch e Youtube, e i due canali di co-streaming di Terenas e Fragola, content creator scelti da Riot Games per condividere con la propria community l’evento più importante dell’anno in modo più personalizzato. In totale sono state 666.784 le ore viste in italiano del mondiale, di cui il 23,4%, pari a 156.000 ore, sono state registrate dal solo co-streaming di Terenas.

I team più seguiti

Il team più seguito del mondiale sono stati i T1, protagonisti delle partite più viste sui canali italiani sia in finale che in semifinale (contro i Geng), insieme alla quinta partita più vista dell’evento: il match della fase di svizzera contro i G2 Esports. La quarta partita più vista ha ancora come protagonisti i G2 Esports, questa volta nella serie Bo3 giocata contro l’altra finalista, i Bilibili Gaming. Al terzo posto invece non c’è un match ma la cerimonia di apertura che sui quattro canali italiani presi come riferimento ha registrato 12’486 spettatori contemporanei di picco.