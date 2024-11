Brizz entra nella Top 10 degli streamer più visti in Italia

Con la fine della bella stagione e il rientro alla “normalità” quotidiana, crescono anche gli utenti che utilizzano la piattaforma di live-streaming Twitch per seguire i contenuti dei creator italiani. Secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social, le ore viste sono salite di oltre 2 milioni rispetto alla precedente rilevazione di agosto, passando da 10,163 milioni a 12,612. Merito anche del numero di streaming, saliti da 1.710 a 2.021, confermato anche dall’incremento del numero di ore streammate dai creator: da 8.409 a 9.195. In vetta della Top 10, però, nulla è cambiato.

Podio senza storia

A comandare la classifica degli streamer più visti è ancora una volta, senza sorprese, Gianmarco Tocco “Tumblurr”, stabile a oltre 20mila average minute live viewers (per esattezza a ottobre ha registrato i 24.931 utenti). Lontanissimi i due inseguitori con Francesco Marzano “The Real Marza” a 6.063, mentre Dario Moccia si avvicina al secondo posto della classifica arrivando a pochi “centimetri” dall’argento, con 5.981 utenti registrati nel minuto medio. Chi si muove di più all’interno della Top 10 è invece Cristiano Spadaccini, “ZanoXVII”, da poco annunciato all’interno della nuova organizzazione dei Dnsty.

Il ritorno di Brizz

Perde invece tantissimo terreno Freneh che scende all’ottavo posto (-4 posizioni), cedendo in classifica a Grenbaud, ManuuXO e Karim Musa. Al nono posto c’è invece la new entry del mese di ottobre, rappresentata da Luca “Brizz” Brizzante. Principalmente conosciuto dalla community come streamer di League of Legends, negli ultimi mesi si è anche aperto ad altri generi, pur mantentendo il core sul moba di Riot Games. Brizz ha registrato 1.988 average minute live viewers, diventando il primo streamer di Lol a entrare in Top 10, scavalcando “ilMasseo” che rimane invece al decimo posto, a poca distanza.