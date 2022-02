Napoli-Barcellona, su Fifa 22 chi vince?

Napoli contro Barcellona nel segno di Maradona. Le due squadre, infatti, in serata si contenderanno il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Si ripartirà dal pareggio dell’andata: al vantaggio partenopeo di Zielinski, la risposta di Ferran Torres dagli undici metri nella ripresa. Entrambe le squadre, dunque, sono in piena lotta per superare il turno e il valore di ciscun undici almeno sulla carta si equivale. Il discorso cambia in ambito virtuale. Il termine di paragone, ovviamente, è Fifa 22.