Fifa, la fine è vicina? Novità in arrivo

Anche il videogioco più popolare presto potrebbe convertirsi alla politica del free to play ? Fifa, infatti, a partire dal 2023 potrebbe entrare in quella ristretta cerchia di giochi gratuiti almeno per quanto riguarda la base. Il contorno sarà a pagamento. Merito, ovviamente, delle microtransazioni. Electronics Arts nel solo 2021 ha guadagnato una cifra pari a 1,6 miliardi dollari grazie ad Ultimate Team e alle sue loot box acquistabili con denaro reale.

Cross-platform in arrivo per Xbox e Playstation?

Secondo alcuni insider, intanto, Electronic Arts potrebbe finalmente attivare il cross-play tra giocatori di Playstation, Xbox e Pc. Le novità, però, non finiscono qui. Una svolta epocale, infatti, sarebbe molto vicina. Il noto giornalista Tom Henderson su XFire ha confermato le voci degli scorsi mesi: c’è stato un tira e molla tra Electronic Arts e la FIFA (intesa come federazione, ndr). Fifa 23, dunque, potrebbe essere l’ultimo capitolo della serie calcistica a chiamarsi come la federazione. EA Sports FC il nome più gettonato in caso di rivoluzione.

I Mondiali in Qatar su Fifa 23

Oltre a queste notizie, alcuni interessanti contenuti esclusivi per il Mondiale in Qatar saranno presenti anche su Fifa 23, secondo il rapporto su Xfire. Questo include contenuti della Coppa del Mondo sia per il gioco maschile che per quello femminile. Un ulteriore passo in avanti per l’inclusività della serie.