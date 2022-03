Osimhen-Giroud, il confronto passa da Fifa

La corsa di Napoli e Milan verso la vetta della classifica passa dalla fermata del “Maradona”. Uno scontro quello tra la capolista e la diretta inseguitrice che potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato. I riflettori, intanto, saranno puntati sui rispettivi reparti offensivi con Victor Osimhen e Olivier Giroud pronti a prendersi la scena. Generazioni a confronto e non solo. Perché i due protagonisti hanno caratteristiche agli antipodi. Da una parte la forza fisica e la velocità di Osimhen, attaccante moderno con un enorme margine di crescita. Dall’altra, invece, spazio per Giroud: un terminale offensivo sicuramente prezioso, ma senza un talento davvero speciale. L’ex Chelsea si fa apprezzare più per le piccole cose, come una giocata estemporanea (la doppietta nel derby, ndr) o il tanto lavoro sporco, piuttosto che per le sue capacità in zona gol.