Fifa e Apex, ecco il crossover

Fifa x Apex Legends, ecco come fare

In vista del compleanno di Fifa Ultimate Team, il team di sviluppo ha messo a disposizione dei giocatori alcuni elementi di entrambi i videogiochi. Dal trailer, si può vedere che i giocatori di FUT avranno accesso ad alcuni temi per Apex Legends. Su Fifa 22, invece, spazio per tre kit e diversi badge da utilizzare in gioco. EA mette alla porta la Russia

Entrambi i titoli, intanto, non sono più presenti negli store online di Russia e Bielorussia. Il conflitto Russia-Ucraina non ha lasciato indifferente un settore da sempre inclusivo come quello dei videogiochi e un’azienda come Electronic Arts. Quelle che sembravano semplici indiscrezioni rilanciate dai soliti insider, alla fine si rivelano notizie ufficiali. ”Abbiamo deciso – si legge dal comunicato ufficiale – di interrompere le vendite dei nostri giochi e contenuti, compresi i pacchetti di valuta virtuale, in Russia e Bielorussia per tutta la durata del conflitto.