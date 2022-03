La corsa verso lo scudetto passa anche da Fifa 22

Una poltrona per quattro nel campionato di Serie A. Milan, Napoli, Inter e Juventus : la Serie A ci ha abituato fino a questo momento a numerosi colpi di scena. L’andamento delle prime, infatti, non sempre è stato regolare e la corsa verso lo scudetto passa anche dai gol degli attaccanti. Victor Osimhen e Olivier Giroud hanno già incrociato i propri destini nel match del “Maradona” tra Napoli e Milan una settimana fa, mentre tra due giornate toccherà a Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez in Juventus-Inter.

Vlahovic, Lautaro e Osimhen: la nuova scuola cerca spazio

Le caratteristiche della nuova guardia, però, sono quasi agli antipodi rispetto ad un Giroud che naviga verso la curva finale della sua carriera. Osimhen, Vlahovic e Lautaro rappresentano l’evoluzione dell’attaccante in chiave moderna. Ognuno, ovviamente, con le sue caratteristiche e qualche valore in simbiosi. Come alle voci forza fisica, velocità e tecnica. L’ex Chelsea, invece, è un terminale offensivo sicuramente prezioso, ma senza un talento davvero speciale. Giroud si fa apprezzare più per le piccole cose: una giocata estemporanea (la doppietta nel derby e il gol contro il Napoli, ndr) o il tanto lavoro sporco, piuttosto che per la sua rapidità.

Chi vince su Fifa 22?

Una tendenza confermata anche dai videogiochi, ma nel complesso le valutazioni si somigliano. Osimhen, di base, ha un 81 globale. Nella modalità Carriera di Fifa 22, quella più simile alla realtà, l’attaccante del Napoli può arrivare fino ad un picco di 89 nell’overall complessivo. Discorso simile per Vlahovic, che parte da una base di 82 e può raggiungere 89, e Lautaro: anche lui potenzialmente 89. Giroud, al contrario, parte da 79 e non ha alcun margine di crescita. A penalizzare l’ex Chelsea, la sua carta d’identità. I suoi 36 anni suonati, almeno in ambito virtuale, si fanno sentire.