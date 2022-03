Jorginho e Pogba in orbita Juve, ma chi vince su Fifa?

La sconfitta in casa Juventus brucia ancora. I bianconeri hanno ingerito l'ennesimo boccone amaro dopo l’eliminazione in Champions League. Il doppio incrocio contro il Villareal, forse, ha messo in mostra tutti i limiti della Juventus . Gli stessi limiti che i bianconeri hanno saputo nascondere alla perfezione in Serie A con alcune vittorie di corto muso, filosofia tanto cara ad Allegri. Del resto, sembra che l’arrivo di Vlahovic sia servito solo a tamponare la ferita . I problemi più grandi per la Vecchia Signora sono a centrocampo e nelle ultime ore sembrano essersi accesi improvvisamente i riflettori sul calciomercato.

Più funzionale Jorginho o Pogba?

I nomi più caldi sono quelli di Jorginho e Paul Pogba. L’italo-brasiliano, complice la situazione attuale, potrebbe lasciare Londra e il Chelsea. L’ex Juventus, invece, è in scadenza e difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Manchester United. Centrocampisti comunque agli antipodi. Da un parte ci sono le geometrie di Jorginho, che con le sue caratteristiche sarebbe in grado di accendere la luce anche nelle tenebre più profonde, dall’altra l’estro di Pogba che in maglia bianconera ha collezionato 124 presenze e 28 reti.

Fifa 22 premia il centrocampista del Manchester United

La spaccatura tra i tifosi è netta, così proveremo a mettere tutti d’accordo grazie a Fifa 22. Dando uno sguardo agli overall, i valori si somigliano parecchio: 87 per Pogba e 85 per Jorginho. Le skill premiano il francese con 88 di dribbling e 90 di controllo palla, mentre l’ex Napoli domina per quanto riguarda la precisione nei passaggi corti (91). A sorpresa, in difesa, la palma di migliore è tutta per Jorginho con un media di 73. Solo 63 per Pogba.