Svolta esports per la Meta Catania

Dal calcio a cinque al virtuale. I riflettori, questa volta, sono tutti puntati sul futsal . L’esports mantiene una delle sue caratteristiche principali: ovvero l’elasticità e una società avanguardista come la Meta Catania ha deciso di ampliare gli orizzonti. Non solo reti e parquet, dunque, ma anche console e videogiochi.

Una nuova avventura nell'esports per la Meta Catania

La squadra vice campione d’Italia ha distrutto la quarta parete e ha deciso di puntare forte su un settore come quello dell’esports in piena crescita. “Siamo molto soddisfatti – ha ammesso il presidente della Meta Catania Enrico Musumeci ai nostri microfoni – e non potrebbe essere altrimenti. Ringrazio la Lnd per questa opportunità e spero che la Meta possa dare il proprio contributo affinché l’esports, anche in Italia, trovi sempre maggiore diffusione”.

Futsal ed esports, svolta storica

Catania, intanto, può aver scritto la storia del movimento. Del resto, la Meta è la prima società di calcio a cinque ad aver aderito ad un progetto esports. “Siamo la prima squadra di futsal di serie A ad entrare in questo mondo – le parole di Sergio Muratore, responsabile marketing del soadalizio catanese – , in tal senso auspico che anche le altre società possano seguirci. Vogliamo ringraziare sia la Figc che la Lega Nazionale Dilettanti per averci inserito in questo contesto altamente professionale e qualificato".