Lautaro contro Vlahovic, chi vince su Fifa?

Una poltrona per quattro. Milan, Napoli, Inter e Juventus: la Serie A ci ha abituato fino a questo momento a numerosi colpi di scena. L’andamento delle prime, infatti, non sempre è stato regolare e la corsa verso lo scudetto passa anche dai gol degli attaccanti. Domani toccherà a Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez in Juventus-Inter incrociare i propri destini.

Le speranze scudetto di Juventus e Inter

Sulla carta e non solo, saranno loro con ogni probabilità a prendersi la scena domani allo Juventus Stadium. Del resto, Vlahovic e Lautaro rappresentano l’evoluzione dell’attaccante in chiave moderna. Ognuno, ovviamente, con le sue caratteristiche e qualche valore in simbiosi. Come alle voci forza fisica, velocità e tecnica. Il senso del gol, invece, sembra essere più dote del serbo: letale negli ultimi metri.

Vlahovic e Lautaro, volori simili su Fifa

Una tendenza confermata anche dai videogiochi. Nella modalità Carriera di Fifa 22, quella più simile alla realtà, Vlahovic e Lautaro hanno qualche differenza solo nella fase embrionale. Il serbo parte da una valutazione di 82, mentre l’argentino da 85. Entrambi, però, nel corso degli anni possono arrivare a toccare un overall massimo di 89. Potenzialmente, dunque, lo scontro sembrerebbe alla pari su Fifa.