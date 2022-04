Milan: è addio a Fifa? Ecco cosa cambia

A pochi passi dallo scudetto con otto partite ancora da giocare, il Milan si appresta questa sera a disputare il match contro il Bologna conoscendo già tutti i risultati della giornata di Serie A. Non solo, perché la squadra rossonera tra poco più di una settimana si giocherà anche l’altro scudetto, quello digitale degli esports, nella Final Eight della eSerie A Tim su Fifa 22 con Diego “Crazy” Campagnani, stella del team e giocatore della nazionale italiana. Eppure il futuro del Milan nel titolo di Electronic Arts potrebbe essere a rischio.

Niente esclusiva su Fifa 22

Dopo diversi anni passati con Konami, nel 2021 il Milan aveva firmato con Electronic Arts un contratto di esclusiva per l’utilizzo del logo, del nome della squadra, dello stadio e dei giocatori su Fifa, il franchising di calcio digitale più giocato e venduto in Italia. Nelle ultime ore tuttavia la stessa EA ha annunciato con un comunicato ufficiale che tale esclusiva scadrà il 30 giugno 2022 e che ha già ricevuto dal Milan il diniego al rinnovo della partnership, almeno, ripetiamo, in via eslcusiva dall’1 lulgio 2022.

Milan: cosa cambia?

Ea Sports si è però affrettata a precisare che il mancato rinnovo di tale accordo non cambierà l’esperienza di gioco su Fifa 22: seppur non più in via esclusiva “il nostro accordo di licenza con la squadra continua. Ciò significa che lo stemma di AC Milan, la sua identità, lo stadio, i nomi dei giocatori, ecc. rimarranno gli stessi, saranno ancora disponibili nel gioco e potrete giocare esattamente come prima.”

Un nuovo gioco per il Milan?

Non è ancora chiaro il motivo che ha portato a tale decisione ma alcuni indizi, come il trailer di lancio, porterebbero alla presenza del Milan, con stemma, stadio e giocatori, nel nuovo titolo calcistico Ufl, in uscita nel 2022, probabilmente nella seconda metà dell’anno. Ciò spiegherebbe perché la società rossonera abbia deciso di non concedere più l’esclusività a EA ma aprirsi invece ad altri partner videoludici.