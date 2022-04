Simracing, dopo la Ferrari ecco l'Alpine

La stagione di Formula 1 è appena iniziata con i primi due Gran Premi che hanno sancito il ritorno di una Ferrari finalmente competitiva, unita alle difficoltà della Mercedes e all’affidabilità precaria delle Red Bull. Tra le scuderie che lottano per i primi posti c’è anche l’Alpine, brand finanziato da Renault, con la vettura guidata da Esteban Ocon e Fernando Alonso. Il 2021 è stato più che promettente con la vittoria di Ocon in Ungheria che ha riportato la casa francese sul gradino più alto del podio dopo 13 anni. Il 2022 non è iniziato male con il sesto e settimo posto del francese e un nono posto per lo spagnolo. Oltre la corsa automobilistica “reale”, l’Alpine si è lanciata già un anno fa anche nell’esports con le competizioni di simracing.

Dalla Formula 1 all'esports

I simulatori delle corse automobilistiche non sono solamente uno strumento che permette ai piloti di allenarsi costantemente durante l’anno sui vari circuiti ma sono ormai diventati accessibili al grande pubblico, creando un vero e proprio sotto-settore competitivo degli esports, il simracing. Come la Ferrari, anche l’Alpine ha intrapreso un percorso nel gaming che si ripeterà quest’anno con la seconda edizione dell’Alpine Esports Series, una competizione che sarà realizzata in collaborazione con Race Clutch, brand di hardware informatico, e Binance, piattaforma per la transizione delle criptovalute.”Per noi il simracing rappresenta l’evoluzione dell’automobilismo con il mondo reale e virtuale che offrono una naturale sinergia che non è possibile ritrovare negli altri esports o sport tradizionali”, ha raccontato Cedric Journel, vice-presidente del reparto Sales & Marketing di Alpine.

Abilità naturale

Secondo quanto riportato dalla stessa Alpine, più di 100 simdriver, come sono chiamati i piloti professionisti (e non) dei simulatori, hanno partecipato nelle scorse settimane al torneo di qualificazione per l’edizione 2022. La competizione, che sarà disputata sul videogioco Assetto Corsa Competizione, mette in palio 100.000 $ in Fan Token che saranno distribuiti nell’arco della stagione competitiva. Inoltre saranno presenti anche altri premi come un’esperienza di guida sull’Alpine GT4, un simulatore Trx targato Trak Racer e un monitor BenQ Mobiuz. “I piloti dei simulatori hanno un’abilità naturale nel guidare grazie al realismo che la tecnologia di oggi offre tra piattaforme come Assetto Corsa e i simulatori veri e propri”, ha proseguito Cedric Journel, chiudendo: “Siamo entusiasti di rilanciare le Alpine Esports Series per il secondo anno.”