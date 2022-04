Inter, i videogiochi sempre più al centro del progetto

Inter e Volta Football: un connubio perfetto

Made in Milano, capsule collection lanciata in questi mesi, sarà presente all'interno della modalità Volta Football. Una collezione a tiratura limitata, con una linea di capi altamente alla moda pensati per la vita di tutti i giorni che a partire dal 29 aprile andrà ad abbattere la parete del mondo reale per sbarcare su quello virtuale.

Un passo verso il futuro

Lo stile va necessariamente al primo posto in Volta Football, una modalità molto simile ai vecchi Fifa Street. I tifosi nerazzurri avranno la straordinaria possibilità di vestire i propri giocatori con la felpa, la T-Shirt e i pantaloncini della collezione Made in Milano, caratterizzata dal motivo a pelle di serpente. Un bel segnale per l’intero movimento, che finalmente vede i grandi club in prima linea.