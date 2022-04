Fifa 22 diventa gratuito per Playstation

Fifa 22 presto gratuito? A giudicare dalle indiscrezioni lanciate da alcuni insider su Dealabs, portale francese che già in passato ha rivelato in anticipo altre uscite, sembrerebbe proprio di sì. Il gioco di Electronic Arts si prepara ad essere uno dei tre videogiochi in regalo nel mese di maggio per tutti gli utenti iscritti al Playstation Plus. Gli altri due slot a disposizione per Playstation 4 e Playstation 5, invece, saranno occupati da Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgard.