Alpine Esports Series: ecco gli italiani qualificati

In collaborazione con il partner di simracing Race Clutch, le Alpine Esports Series Qualifiers si sono svolte nell'arco di due settimane e hanno visto 3.054 piloti iscriversi per mostrare la loro velocità e agilità in Assetto Corsa Competizione. Alpine Esports, la sezione di gaming competitivo della scuderia automobilistica, ha presentato i 30 piloti che si sono qualificati per le Alpine Esports Series powered by Binance, competizione che prenderà ufficialmente il via il 28 aprile.