Esports Reputation: il Milan scavalca l’Inter

Come di consueto ormai da un anno l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato il proprio rapporto di reputazione sul settore italiano del gaming, realizzato in collaborazione con KPI6, società di ricerca e raccolta dati. Nato allo scopo di monitorare la crescita della reputazione positiva di club, organizzazioni, giocatori e analisti/opinionisti del settore, l’Esports Reputation Report sfrutta una tecnologia d’intelligenza artificiale proprietaria di KPI6 per raccogliere ed elaborare dati fondamentali, poi filtrati tramite l’indice di crescita positiva (ICP), sviluppato dalla stessa KIP6.