Amateur eCup, trionfa il Barletta sul Salsomaggiore

Un’occasione come quella della Coppa Italia Dilettanti per lanciare ulteriormente il proprio progetto esports. Obiettivo centrato da parte della Lega Nazionali Dilettanti, che oltre ai vari campionati di riferimento, ha accolto nel pool di squadre virtuali anche Barletta e Salsomaggiore. Le due compagini, infatti, prima che sul rettangolo verde del “Manlio Scopigno” di Rieti si sono sfidate su Fifa 22 per la "Amateur eCup".