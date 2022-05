MotoGp Esports, la Suzuki pesca in Italia

Le parole di Saveri

"Sono onorato – le sue parole - di entrare a far parte del team Suzuki Ecstar. Sarà una stagione molto importante per me e sono sicuro che con Suzuki faremo del nostro meglio per ottenere i migliori risultati possibili. L'arrivo in Suzuki rappresenta un cambiamento importante che mi rende molto motivato. Credo fortemente in questo interessante progetto e non solo dal punto di vista agonistico. Vorrei ringraziare Suzuki e Jean Alesi Esports per questa opportunità, la mia agenzia Pro2Be Esports per il duro lavoro svolto durante l'inverno e tutte le persone che mi sostengono. Ora non vedo l'ora di essere al Mugello per il primo round del MotoGp Esport World Championship 2022, sono pronto per questo nuovo importante capitolo”.

Le tappe della MotoGp virtuale

Il ventenne pilota bolognese, intanto, si sta già preparando per la sfida. Recentemente è stato anche protagonista di un incontro virtuale in cui è stato accolto dal Team Suzuki Ecstar. La costanza e la concentrazione saranno fattori determinanti durante questa stagione. Il calendario sarà composto da cinque round, due dei quali si svolgeranno su circuiti della MotoGp e tre eventi virtuali che si svolgeranno da casa. La serie, incredibilmente competitiva, inizierà al Mugello il 27 maggio e si concluderà con un finale di stagione sfarzoso e prestigioso al Circuito Ricardo Tormo di Valencia.