eSerie C: c'è anche il Piacenza Calcio

Nel mondo del gaming fa il suo ingresso anche il Piacenza Calcio che ha annunciato la propria partecipazione al nuovo campionato della eSerie C. Altri due colori, bianco e rosso, entrano quindi nel mondo degli esports per competere nella eSerie C, campionato nato dalla collaborazione tra la Lega Pro e WeArena Entertainment. La squadra è stata sorteggiata nel Gruppo B con Albinoleffe, Paganese, Vibonese, Virtus Entella e Viterbese, con il primo match ufficiale disputato domenica scorsa contro la Paganese. Le migliori squadre del girone si qualificheranno per il tabellone principale, mentre le peggiori proseguiranno dal loser bracket, nel quale sarà poi sufficiente una sola sconfitta per dire definitivamente addio ai sogni di gloria.