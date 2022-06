Partiamo da una certezza granitica: il contratto tra Juventus e Konami è in scadenza a fine giugno e con ogni probabilità non verrà rinnovato. Il segnale è arrivato direttamente dal mondo esports. L’aggiornamento di aprile, inizialmente previsto a ottobre, ha consegnato tra le mani degli appassionati un gioco fatto e finito solo a stagione in corso. Di conseguenza, non c’è stata una vera e propria programmazione legata alle competizioni di eFootball. Continua a leggere su EsportsMag.