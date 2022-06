Due italiane ai mondiali di Fifa 22

La Fifae World Cup 2022 parlerà italiano. Al tavolo delle grandi organizzazioni che hanno centrato l’accesso al tabellone principale della competizione di Fifa 22 ci saranno due realtà del Belpaese: Reply Totem e Mkers. La fase finale della competizione vedrà 24 squadre ai nastri di partenza e metterà in palio nella cornice di Copenaghen un montepremi da 300 mila euro, in quello che sarà a tutti gli effetti un Mondiale del videogioco di casa Electronic Arts. Diverse le organizzazioni di spicco ai nastri di partenza: dai Fnatic fino ai Vitality, passando per i Ninjas in Pyjamas.

Mkers perfetti Meno tortuoso il percorso dei Mkers, che diversamente dai Totem hanno evitato la fase di prequalificazione. La coppia formata da Oliver “Oliboli” Uttgren e Mattias "OpTolle" Tolinsson, reduce dal terzo posto alla Tots Cup di Londra, ha prima strappato il primo posto nel Consistency Ranking e successivamente ha chiuso in top 4 nella fase playoff alle spalle di Fnatic, Serious About Fifa ed Excel.

Impresa Reply Totem Un viaggio cominciato a dicembre, invece, quello dei Reply Totem. A firmare l’impresa, Andrea “Montaxer” Montanini e Antonio “Santill1” Santillo, che hanno colpito il bersaglio più grande chiudendo da imbattuti i playoff. Al tappeto squadre blasonate come Neo, Wolfsburg e Colonia. Prezioso anche il contributo del coach Vincenzo Cipolla, che grazie al bootcamp andato in scena nelle Gemini Tower (sede di Reply) ha potuto affinare la tecnica e la tattica dei suoi in presa diretta.