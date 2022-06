La Roma non va oltre il quarto posto su eFootball

Nonostante il quarto posto finale, bicchiere mezzo pieno per Roma Esports . I giallorossi, impegnati nelle eFootball Championship Pro di eFootball 2022 , non riescono a replicare il successo della Juventus nella scorsa edizione. Adrian “Urma” Constantin, Andrea “Stiffler” Galimberti e Salvatore Gagliardo si fermano ai piedi del podio.

Niente bis per la Roma nell’esports

Dopo aver alzato al cielo la Conference League, la Roma deve abbandonare l'idea di un bis nell'esports. Eppure, l’avvio in quella che possiamo considerare una sorta di Champions League virtuale era stato più che incoraggiante. Nella fase a giorni, infatti, la Roma ha dovuto fare i conti con squadre di assoluto livello come Barcellona, Arsenal e Galatasaray. Un girone B dall’alto coefficiente di difficoltà, che non ha spaventato Urma e compagni, capaci di chiudere al primo posto con 15 punti a più uno sul Barcellona.

Roma buona la partenza, ma non l’atterraggio

Centrato l’accesso diretto alle semifinali, la luce si è improvvisamente spenta e i giallorossi hanno cominciato a sbandare. Prima la sconfitta contro il Monaco, che al termine della competizione ha portato a casa il titolo, e successivamente quella con il Celtic nella finale per il terzo e quarto posto. Due passi falsi, maturati al termine di un weekend intenso, che ha portato la squadra della Capitale ad accontentarsi del quarto posto. Un risultato comunque di prestigio.