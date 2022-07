Dybala e Totti insieme nei videogiochi?

Una trattativa che si è concretizzata dopo un lungo corteggiamento. Paulo Dybala vestirà la maglia della Roma. L’ex Juventus, volato in mattinata in Portogallo per le visite mediche, ha sciolto ogni dubbio e si prepara a sposare la causa giallorossa. Una beffa in pieno stile per l’Inter. I nerazzurri non hanno saputo sfruttare al meglio il canale preferenziale che legava l’argentino al Direttore Generale Giuseppe Marotta. A complicare ulteriormente la situazione, invece, la mancata cessione di Pinamonti (duello tra Monza e Atalanta, ndr) e soprattutto la posizione di Alexis Sanchez, che ha deciso di puntare i piedi e rifiutare tutte le proposte fino a questo momento. Dybala, dunque, rappresenta il primo vero colpo da novanta dell’era Friedkin a Roma.