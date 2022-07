Cecilia Salvai commentantrice su Mario Strikers

Super Mario è ufficialmente tornato con un nuovo videogioco sportivo, questa volta dedicato allo sport più amato e seguito dagli italiani. Il nuovo Mario Strikers: Battle League Football, disponibile in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch, vede il noto idraulico baffuto e tutti i suoi amici sfidarsi a strike, una disciplina simile al calcio in cui la miglior difesa è l’attacco. Questo divertentissimo videogame è riuscito a conquistare anche il cuore di una vera calciatrice, Cecilia Salvai, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana che quest’anno, a causa di un infortunio, ha purtroppo dovuto tifare da casa le sue compagne in gara per gli Europei.

Nonostante il risultato sfortunato delle Azzurre, la stopper bianconera le ha sostenute fino alla fine, ingannando il tempo tra una partita e l’altra passando dal campo reale a quello virtuale proprio con Mario Strikers: Battle League Football. Dopo aver giocato nei panni dei suoi personaggi Nintendo preferiti, per la centrale della Nazionale è arrivato il momento di calarsi in una nuova veste, ovvero quella di commentatrice di strike. Il 26 luglio, Cecilia Salvai sarà infatti la voce ufficiale di uno speciale torneo dedicato a Mario Strikers: Battle League Football tutto al femminile, trasmesso in streaming su Twitch. Un quadrangolare che vedrà protagoniste

quattro note streamer di Arkadia Media Agency, che si sfideranno all’ultimo ipertiro mettendo alla prova le novità dell’ultimo aggiornamento gratuito del videogioco, tra cui i due nuovi personaggi Daisy e Tipo Timido. L’appuntamento con le partite e la telecronaca di Cecilia Salvai è a partire dalle ore 21:00 sui canali Twitch di Kodomo, VKTRJ, AbiCocca e GabrielleCroix. Mario Strikers: Battle League Football è il nuovo capitolo dell’acclamata serie Mario Strikers che fa il suo grande ritorno su Nintendo Switch dopo ben 15 anni. In questa avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike, uno sport simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere.

È possibile scegliere tra un roster di personaggi da tutto il Regno dei Funghi per comporre la propria squadra e lanciarsi così in sfide in cui tutto è permesso: lo strike è infatti una disciplina unica, fatta di contrasti aggressivi e devastanti tiri speciali, chiamati ipertiri, che permettono di segnare due gol invece di uno. Inoltre, il proprio team è altamente personalizzabile grazie alla possibilità di assegnare equipaggiamenti specifici ai personaggi, che ne modificano non solo l’aspetto, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi. L’esperienza di gioco è stata recentemente arricchita con il Pacchetto 1, il primo di una serie di aggiornamenti gratuiti che ha aggiunto due nuovi personaggi, l’attesissima Daisy e Tipo Timido, un nuovo Equipaggiamento, il Set Cavaliere, e un nuovo stadio, Rovine nel Deserto.

Mario Strikers: Battle League Football, grazie alla possibilità di includere in ogni partita fino a otto giocatori sulla stessa console*, è davvero la nuova esperienza multiplayer targata Mario da non perdere su Nintendo Switch e un perfetto alleato per svoltare le serate estive in compagnia di amici e famiglia. Per condividere invece il divertimento con appassionati da tutto il mondo, il gioco online comprende inoltre la modalità Club Striker**, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale. È possibile creare la propria squadra e personalizzarla in tutto e per tutto, dalla composizione del team alla divisa, passando per lo stemma e arrivando allo stadio in cui giocare. Ma non solo: per i più appassionati, ogni settimana ci sono sfide diverse che permettono di passare alla divisione superiore o retrocedere a quella inferiore, proprio come in un vero campionato di calcio.

Il quadrangolare al femminile di Mario Strikers: Battle League Football sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e i fan di Super Mario per vedere non solo i nuovi contenuti del videogame in azione, ma anche Cecilia Salvai in versione caster, per la prima volta alle prese con il commento di un videogioco. L’appuntamento è per martedì 26 luglio dalle ore 21:00 su Twitch.