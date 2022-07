Caos Vagnati-Juric, quanto vale il Torino su Fifa?

Il diktat nel calcio è sempre uguale: i panni sporchi si lavano in casa, ma con l’arrivo dei social tutto finisce in discussione. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web il litigio tra il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, e il tecnico Ivan Juric. Un litigio rumoroso non solo per i decibel toccati, con urla e insulti di ogni tipo, ma anche per il fracasso mediatico. Il video, infatti, è rimbalzato ovunque e lo stesso Vagnati quasi a notte fonda è stato costretto a minimizzare l’accaduto ai microfoni di Sky Sport. “Sicuramente – le parole del dirigente granata - non è una bella cosa da vedere, ma quando due persone ci tengono particolarmente a qualcosa succedono queste cose. Il mister vuole i giocatori prima possibile, io e la società ci stiamo provando”. Continua a leggere l'articolo su EsportsMag.